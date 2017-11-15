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Буланашский машзавод погасил задолженность по зарплате перед 430 сотрудниками

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2017. Буланашский машиностроительный завод погасил задолженность по зарплате на сумму более 25 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе проверки было установлено, что у данного предприятия образовалась задолженность по выплате заработной платы за июль-сентябрь 2017 года перед 430 работниками.



В результате принятых прокуратурой мер реагирования долги перед сотрудниками были погашены в полном объеме.



Отметим, что в сентябре 2017 года арбитражный суд Свердловской области признал ПАО «Буланашский машиностроительный завод» банкротом. Предприятие входит в промышленную группу «Генерация» и специализируется на производстве и модернизации буровых установок, бурового и насосного оборудования.

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