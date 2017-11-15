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ММК принимает участие в промышленной выставке «Металл-Экспо 2017»

УрБК, Магнитогорск, 15.11.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) принимает участие в 23-й международной промышленной выставке «Металл-Экспо 2017», которая сегодня открылась в Москве. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



«Стенд ММК по традиции будет одним из самых крупных и представительных на форуме. В рамках экспозиции комбината посетители ознакомятся с широким спектром продукции и технологическими возможностями как самого Магнитогорского металлургического комбината, так и компаний, входящих в Группу ММК: Магнитогорского завода прокатных валков, ООО «Огнеупор», ООО «Торговый дом ММК», ООО «Объединенная сервисная компания», ООО «Механоремонтный комплекс» и ООО «Шлаксервис», — говорится в сообщении.



Отметим, что «Металл-Экспо» является ключевым событием осенней Недели металлов, которая стартовала в Москве в понедельник с однодневной международной конференции «Российский рынок металлов», проводившейся в этом году уже в 20-й раз.



Всего на выставке «Металл-Экспо», проходящей на площадке ВДНХ, представлены свыше 550 компаний из 32 стран. Среди них — производители и поставщики черных и цветных металлов, металлопроката, оборудования для металлургии и металлообработки, транспортные компании, поставщики сырья для металлургии и компании других сфер деятельности, смежных с металлургией. Ожидается, что за четыре дня форум посетят свыше 30 тыс. специалистов.

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