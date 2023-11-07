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07.11.2023

ММК представит свои возможности на «Металл-Экспо» в Москве

УрБК, Магнитогорск, 07.11.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) представит свою продукцию и технологические возможности на 29-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо», открывшейся 7 ноября в Москве в ЦВК «Экспоцентр». Об этом сообщает пресс-служба Группы ПАО «ММК».

На коллективном выставочном стенде ММК представлен широчайший спектр продукции комбината — от строительной и трубной индустрии до автопрома, которому комбинат поставляет оцинкованный автолист.

Кроме того, на стенде Магнитки будут работать и представители компаний Группы ПАО «ММК», в числе которых ведущий российский производитель электролитически оцинкованного проката с полимерным покрытием и проката с декоративным покрытием SteelArt ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод».

ООО «ММК-ЛМЗ» представит на «Металл-Экспо» более 20 новых рисунков с текстурированным покрытием или покрытием 3D SteelArt.

ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков» представит линейку листовых и сортовых валков, изготовленных методом центробежного литья. ООО «Огнеупор» представит алюмосиликатные и магнезиальные огнеупоры, а ООО «Шлаксервис» — гранулированные шлакообразующие смеси, а ООО «Объединенная сервисная компания» познакомит участников со спектром услуг по техническому обслуживанию и ремонту различного оборудования.

Впервые на стенде ММК будет представлен Магнитогорский цементно-огнеупорный завод, специализирующийся на выпуске шлакопортландцементов, а также ожелезненного доломита.

Отдельный стенд, в основе концепции которого лежит идея привлечения внимания к вопросам охраны окружающей среды, будет у Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ» и у «Механоремонтного комплекса» — одного из крупнейших производителей технологического оборудования для металлургической и горнодобывающей отраслей российской промышленности.

В этом году площадь выставки увеличена на 50%, количество компаний превысит 720, из них более 300 — зарубежные.
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