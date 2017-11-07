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В Екатеринбурге не состоялись торги по продаже заброшенной больницы скорой помощи в Зеленой роще

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2017. Власти Свердловской области в очередной раз не смогли продать объект культурного наследия «Клиническая больница скорой помощи. Комплекс», расположенный в Зеленой роще в Екатеринбурге. Цена продажи была установлена на уровне 229,8 млн руб.



Торги должны были состояться 8 ноября, однако на сайте областного Фонда имущества уже размещено сообщение об итогах аукциона, в котором указано отсутствие участников.



Напомним, больница скорой помощи размещалась в парке Зеленая роща до 1999 года. Затем здание было передано госпиталю № 354 Приволжско-Уральского военного округа. В 2000 году больницу закрыли, сейчас объект находится в полуразрушенном состоянии. Общая площадь комплекса составляет 5 тыс. 249,6 кв. м.



Следует отметить, что комплекс заброшенной клинической больницы выставляется на продажу не впервые. Первая попытка была предпринята в ноябре прошлого года: тогда объект выставлялся за 400 млн руб., однако торги не состоялись.

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