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ЦБ: За II квартал 2017 года портфель МФО вырос на треть

1 ноябрь 2017 (17:20)

УрБК. Москва, 01.11.2017. По итогам II квартала 2017 года размер совокупного портфеля микрофинансовых организаций (МФО) вырос почти на треть по сравнению со значением на аналогичную дату предыдущего года и составил 104,1 млрд руб. Об этом говорится в обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов, подготовленном Центральным банком России.

На займы физическим лицам приходится 80% портфеля, доля займов представителям малого и среднего бизнеса составляет 20% (10,4% — индивидуальным предпринимателям, 9,6% — юридическим лицам). Совокупное количество заемщиков МФО к концу I полугодия 2017 года достигло 6,2 млн руб.

Вслед за ростом совокупного портфеля увеличился и совокупный объем погашенной задолженности по основному долгу по договорам микрозайма: в отчетном периоде он составил 94,2 млрд руб. (прирост — 42,9% относительно прошлогоднего значения), что свидетельствует о более качественном подходе МФО к оценке заемщиков.

К концу июня 2017 года на рынке работали 42 микрофинансовые компании (МФК), за II квартал их число увеличилось более чем вдвое. На МФК приходилось 49,2% от суммы задолженности по основному долгу по выданным микрозаймам и 41,3% заемщиков по действующим договорам микрозайма. За I полугодие 2017 года МФК заключили 28,2% всех договоров, по которым выдали 37,9% совокупной суммы микрозаймов. При этом такие компании заработали 71,6% прибыли МФО.

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