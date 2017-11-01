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ЦБ: За II квартал 2017 года портфель МФО вырос на треть

УрБК. Москва, 01.11.2017. По итогам II квартала 2017 года размер совокупного портфеля микрофинансовых организаций (МФО) вырос почти на треть по сравнению со значением на аналогичную дату предыдущего года и составил 104,1 млрд руб. Об этом говорится в обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов, подготовленном Центральным банком России.



На займы физическим лицам приходится 80% портфеля, доля займов представителям малого и среднего бизнеса составляет 20% (10,4% — индивидуальным предпринимателям, 9,6% — юридическим лицам). Совокупное количество заемщиков МФО к концу I полугодия 2017 года достигло 6,2 млн руб.



Вслед за ростом совокупного портфеля увеличился и совокупный объем погашенной задолженности по основному долгу по договорам микрозайма: в отчетном периоде он составил 94,2 млрд руб. (прирост — 42,9% относительно прошлогоднего значения), что свидетельствует о более качественном подходе МФО к оценке заемщиков.



К концу июня 2017 года на рынке работали 42 микрофинансовые компании (МФК), за II квартал их число увеличилось более чем вдвое. На МФК приходилось 49,2% от суммы задолженности по основному долгу по выданным микрозаймам и 41,3% заемщиков по действующим договорам микрозайма. За I полугодие 2017 года МФК заключили 28,2% всех договоров, по которым выдали 37,9% совокупной суммы микрозаймов. При этом такие компании заработали 71,6% прибыли МФО.

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