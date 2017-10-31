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ЕВРАЗ ЗСМК с рабочим визитом посетила делегация РЖД

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2017. ЕВРАЗ ЗСМК с рабочим визитом посетила делегация ОАО «Российские железные дороги». В рамках двухдневной конференции «Новые решения для железных дорог» специалисты познакомятся с рельсовым производством ЕВРАЗа и обсудят вопросы стратегического взаимодействия, сообщает пресс-служба предприятия.



«Совместная работа ЕВРАЗа и РЖД направлена на достижение общей цели — повышение транспортной безопасности нашей страны и качества железнодорожных перевозок. ЕВРАЗ ЗСМК постоянно работает над новыми продуктами для железных дорог, учитывая актуальные задачи ключевого партнера», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Юрьев.



Сотрудничество ЕВРАЗа и РЖД развивается. В 2017 году РЖД планирует приобрести на 60% больше длинномерных рельсов, чем в прошлом году. Российские железные дороги активнее используют 100-метровые рельсы, это повышает безопасность движения железнодорожных составов и эффективность обслуживания путей. Чтобы соответствовать требованиям ключевого клиента, ЕВРАЗ ЗСМК продолжает модернизировать производство. На комбинате реализуется проект по увеличению производительности выпуска 100-метровых рельсов, в рамках которого будет смонтирована еще одна линия отделки. Это позволит не только вдвое увеличить объем производства данной продукции, но и начать производство европейских рельсовых профилей в новых длинах.



Кроме того, специалисты ЕВРАЗ ЗСМК изучают передовые решения в области рельсосварки, работают над оптимизацией состава стали и созданием новых марок, совершенствованием технологии прокатки и дифференцированной закалки. Задача комбината — предложить РЖД рельсы с повышенной стойкостью к термомеханическим воздействиям, способные в полной мере проявить свой потенциал в текущих и перспективных условиях эксплуатации.



«Сегодня рельсовое производство ЕВРАЗ ЗСМК остается флагманом среди российских предприятий, его мощность составляет 950 тыс. т рельсов в год. ЕВРАЗ ЗСМК производит более 20 видов рельсов по отечественным и зарубежным стандартам в длине от 8 до 100 м.: железнодорожные, трамвайные, крановые, для метрополитена и стрелочных переводов, рельсы повышенной износостойкости и низкой температурной надежности, а также рельсы для скоростного совмещенного движения», — рассказали в пресс-службе.

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