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Губернатор Свердловской области подписал программу развития региона на 2017-2021 годы

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2017. На заседании правительства Свердловской области 31 октября утверждена среднесрочная программа развития региона на 2017-2021 годы. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



По словам главы региона Евгения Куйвашева, программа «Пятилетка развития» — это набор конкретных и понятных проектов в различных сферах жизни Свердловской области, реализация которых позволит существенного укрепить позиции региона, повысить благосостояние его жителей.



«Для разработки этого стратегически важного документа мы объединили усилия власти, бизнеса, научного сообщества, институтов гражданского общества на инновационное развитие экономики и повышение качества жизни людей. Такой подход позволил нам «вписать» в создаваемую новую экономическую реальность каждый муниципалитет, учесть интересы крупных корпораций и холдингов, малого и среднего бизнеса, а главное — самих жителей Свердловской области», — сказал Е. Куйвашев.



Напомним, основной «Пятилетки развития» стали задачи, связанные с развитием человеческого капитала, экономики, малого и среднего бизнеса, гражданского общества и местного самоуправления и созданием комфортной среды для проживания.



По словам первого вице-губернатора региона Алексея Орлова, в рамках работы по сохранению и развитию человеческого капитала особое внимание будет уделено высокотехнологичной медицине, поддержке молодых врачей, приобретению мобильных ФАПов, созданию современной цифровой образовательной системы, строительству и модернизации школ, спортивных сооружений, домов культуры. До 2021 года планируется ввести более 80 тыс. новых мест для школьников, что позволит заниматься в одну смену 91% детей.



Для развития экономики региона планируется дальнейшее техническое и технологическое переоснащение промышленности, модернизация агропромышленного комплекса Свердловской области, реализация инфраструктурных проектов, создание новых производств в моногородах. В результате за пять лет объем валового регионального продукта вырастет почти на 40% — до 2,6 трлн руб. Объем инвестиций в основной капитал к 2021 году увеличится на 60% — до 560 млрд руб.



В области создания комфортной среды для проживания предполагается, что в 2021 году объем ввода жилья эконом-класса в регионе составит 1,8 млн кв. м., а более 40% всех дворов будут отвечать современным требованиям. Отдельным направлением станет обеспечение жильем учителей и медицинских работников в сельской местности и малых городах.



Работа, которую планируется провести в эти пять лет для поддержки малого и среднего бизнеса, позволит увеличить почти на 14% число работников малых и средних предприятий. Оборот продукции таких предприятий должен достичь 2,7 трлн руб.

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