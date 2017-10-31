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АСВ получит долю в ФК «Открытие» в счет долга

УрБК, Москва, 31.10.2017. Вместо вложенных в капитал банка «Открытие» ОФЗ Агентство по страхованию вкладов получит его акции. Об этом сообщает «Банки.ру».



Как говорится в материалах к внеочередному собранию акционеров «ФК Открытие», которое было намечено на 30 октября, среди вопросов, по которым акционерам предлагалось голосовать (заочно), — увеличение уставного капитала банка на 67,5 млрд руб. путем допэмиссии акций. Это первое собрание акционеров с момента начала санации банка (санирован в конце августа этого года).



Ранее представители Центробанка утверждали, что после оценки ситуации в банке и определения размера дыры в его балансе банк будет докапитализирован за счет средств ЦБ. Однако пока речи об этом в материалах к собранию не идет. Окончательная оценка банка временной администрацией еще не завершена.



Сейчас речь идет о конвертации субординированного долга банка перед АСВ в акции ФК «Открытие». Для этого и делается допэмиссия.



Как следует из документа, именно АСВ приобретет допэмиссию при этом не за деньги, а путем обмена субординированных обязательств банка перед АСВ на акции. Эти обязательства были выпущены банком два года назад, в мае 2015 года, для получения в капитал облигаций федерального займа (ОФЗ) в рамках госпрограммы докапитализации банков за счет госбумаг. Такая процедура была предусмотрена законодательством об использовании государственных ценных бумаг для повышения капитализации банка.



Теперь, когда «ФК Открытие» находится на санации, соответствующие обязательства конвертируются в акции банка. Это было заложено изначально в условия привлечения ОФЗ (информация об этом раскрыта на официальном сайте банка «ФК Открытие»).



Как уточнили в пресс-службе АСВ, соответствующий субординированный заем банка ФК «Открытие» составляет 55,6 млрд руб., указанная в материалах к собранию итоговая сумма складывается из него, субординированного займа на 9,5 млрд, полученного в рамках этой же программы банком «Петрокоммерц» (прекратил деятельность в 2015 году путем реорганизации в форме присоединения к «ФК Открытие»), а также процентов, накопившихся по этим субординированным займам.

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