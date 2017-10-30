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Центробанк проведет неделю финансовой грамотности в Екатеринбурге

30 октябрь 2017 (14:43)

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2017. Уральское Главное управление Банка России на этой неделе проведет в Екатеринбурге серию лекций по финансовой грамотности для граждан.

«Как защитить свою семью от финансового мошенничества, как правильно планировать бюджет и не иметь проблем с долгами — обо всём этом расскажут эксперты Уральского главного управления Банка России на площадках города Екатеринбурга. Лекции, семинары и встречи пройдут с 30 октября по 3 ноября в рамках проекта «Неделя финансовой грамотности», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Лекции и встречи могут посещать граждане любого возраста — студенты, экономически активное население, пенсионеры. Расписание занятий от экспертов Уральского главного управления включает в себя как посещение образовательных учреждений, так и открытые встречи. Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте ведомства.

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