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Макаровский мост закроют на 6 часов для испытаний трамвайной линии

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2017. В Екатеринбурге закроют движение по Макаровскому мосту для автомобилей и пешеходов с 22.00 26 октября и до 06.00 27 октября 2017 года. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации муниципалитета.



Специалисты проверят сооружение на устойчивость от движения рельсового транспорта. По путепроводу будет ездить трамвай, груженный песком.



«Как только будет дано положительное заключение, по сооружению запустят трамвайное движение. Вначале будет курсировать маршрут № 21 — в сторону вокзала. После установки специального оборудования, обеспечивающего реверсивное движение (ориентировочно через месяц), через мост будет ходить трамвай № 3 — в обратном направлении», — говорится в сообщении.



В администрации также предупредили, что на время реконструкции путепровода по нему будут двигаться только два трамвайных маршрута вместо девяти — на мосту может находиться единовременно только один вагон, двигающийся со скоростью не более 10 км в час. Остальные семь будут ездить по временной схеме.

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