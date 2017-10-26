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ЕВРАЗ ЗСМК завершил реконструкцию дуговой сталеплавильной печи

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2017. В электросталеплавильном цехе ЕВРАЗ ЗСМК модернизировали дуговую сталеплавильную печь. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.



Проведенные работы позволят повысить производительность агрегата и снизить затраты на производство. На реализацию проекта комбинат направил около 300 млн руб.



«На печи установлена современная система ускорения процесса плавки, которая позволит увеличить объем производства и снизить расходы электроэнергии и электродов при производстве стали. Также введены в работу новые установки для подачи кокса и порошка извести в печь. За счет модернизации печи комбинат сократит время выплавки стали и увеличит объемы ее производства почти на 100 тыс. т — до 931 тыс. т в год», — говорится в сообщении.



Непрерывно-литые заготовки, производимые в электросталеплавильном цехе ЕВРАЗ ЗСМК, используются для производства рельсовой продукции.

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