Новости дня
ЕВРАЗ ЗСМК завершил реконструкцию дуговой сталеплавильной печи
26 октябрь 2017 (13:25)
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2017. В электросталеплавильном цехе ЕВРАЗ ЗСМК модернизировали дуговую сталеплавильную печь. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.
Проведенные работы позволят повысить производительность агрегата и снизить затраты на производство. На реализацию проекта комбинат направил около 300 млн руб.
«На печи установлена современная система ускорения процесса плавки, которая позволит увеличить объем производства и снизить расходы электроэнергии и электродов при производстве стали. Также введены в работу новые установки для подачи кокса и порошка извести в печь. За счет модернизации печи комбинат сократит время выплавки стали и увеличит объемы ее производства почти на 100 тыс. т — до 931 тыс. т в год», — говорится в сообщении.
Непрерывно-литые заготовки, производимые в электросталеплавильном цехе ЕВРАЗ ЗСМК, используются для производства рельсовой продукции.
Проведенные работы позволят повысить производительность агрегата и снизить затраты на производство. На реализацию проекта комбинат направил около 300 млн руб.
«На печи установлена современная система ускорения процесса плавки, которая позволит увеличить объем производства и снизить расходы электроэнергии и электродов при производстве стали. Также введены в работу новые установки для подачи кокса и порошка извести в печь. За счет модернизации печи комбинат сократит время выплавки стали и увеличит объемы ее производства почти на 100 тыс. т — до 931 тыс. т в год», — говорится в сообщении.
Непрерывно-литые заготовки, производимые в электросталеплавильном цехе ЕВРАЗ ЗСМК, используются для производства рельсовой продукции.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- На ЕВРАЗ ЗСМК ввели в эксплуатацию новый конвертер
- На ЕВРАЗ ЗСМК завершили капитальный ремонт доменной печи № 2
- На ЕВРАЗ ЗСМК начали установку нового большегрузного конвертера
- ЕВРАЗ ЗСМК в 2016 году вложил в модернизацию производства 3 млрд рублей
- На ЕВРАЗ ЗСМК завершен капитальный ремонт доменной печи № 1
Loading...