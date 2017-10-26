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«СвердНИИхиммаш» изготовит комплекс переработки твердых радиоактивных отходов для Белорусской АЭС

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2017. АО «СвердНИИхиммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) заключило контракт на разработку, изготовление и поставку комплекса оборудования для переработки твердых радиоактивных отходов (ТРО) для строящегося энергоблока № 1 Белорусской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Комплекс оборудования предназначен для измельчения, сортировки твердых низкоактивных и среднеактивных радиоактивных отходов и дальнейшего прессования в металлических бочках. В состав поставки входит пресс с усилием 950 кН, стол сортировочный, установка пылеулавливания и другое оборудование, включающее систему управления и установку паспортизации. Общая производительность комплекса составит не менее 1 куб. м. в час.



Применение подобного оборудования на АЭС необходимо для безопасной переработки, транспортировки и хранения радиоактивных отходов, снижения потенциального воздействия на окружающую среду и обеспечения безопасных условий труда.



АО «СвердНИИхиммаш» более 50 лет назад приступило к разработкам по созданию технологических установок по обращению с радиоактивными отходами в качестве самостоятельного научно-исследовательского и производственного направления. За это время комплексы сортировки и прессования ТРО были поставлены на многие российские и зарубежные атомные электростанции и химические комбинаты.



«Особенность поставки в Белоруссию заключается в том, что комплекс оборудования включает в себя две защитные обечайки. При транспортировке бочки будут устанавливаться в стальные обечайки — цилиндрические конструкции — для обеспечения дополнительной защиты от гамма-излучения при работе с среднеактивными отходами», — отметил главный инженер по бизнес-направлению «КП РАО» Иван Ильиных.



Следует отметить, что выход на зарубежные рынки, по словам заместителя генерального директора по развитию и инновациям АО «СвердНИИхиммаш» Александра Черепанова, является для предприятия одной из основных точек роста.



«Наиболее перспективным считаем выход на зарубежные атомные рынки. Сегодня надо не просто готовиться, а уже вовсю туда идти, опираясь на накопленную базу знаний работы в отрасли у нас в России. Тем более эти рынки сегодня для Росатома в целом открываются, он сегодня поставляет 34 блока на зарубежные стройки. Это для нас точки роста», — отметил А. Черепанов.

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