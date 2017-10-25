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Макаровский мост в Екатеринбурге испытают на прочность при помощи трамвая c песком

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2017. На Макаровском мосту пройдет второй этап испытаний на прочность. В этот раз сооружение проверят на устойчивость от движения рельсового транспорта, говорится в сообщении на официальном сайте Екатеринбурга.



Напомним, до открытия автомобильного движения строение испытывали пневмоколесным транспортом. Пока загруженные самосвалы были на мосту, специалисты фиксировали данные с установленных на несущих конструкциях датчиков. Параметры изучали московские эксперты, которые в итоге дали положительное заключение на движение автомобильного транспорта.



Трамваи при движении создают вибрации, которые отличаются от нагрузок пневмоколесного транспорта. В связи с этим в ближайшие дни на мост будет запущен специальный трамвай, загруженный песком. В это время специалисты будут фиксировать показания с датчиков на несущих конструкциях.



Как только будет дано положительное заключение, по сооружению запустят трамвайное движение. Вначале будет курсировать маршрут № 21 — в сторону вокзала. Как только будут завершены работы по установке специального оборудования, обеспечивающего реверсивное движение (ориентировочно через месяц), запустят трамвай № 3 — в обратном направлении.



«На время реконструкции Макаровского моста по нему будут двигаться только два трамвайных маршрута. Это связано с условиями ограничения нагрузки на сооружение и техническими возможностями. Дело в том, что по требованиям безопасности на путепроводе во время движения может находиться только один вагон и двигаться со скоростью не более 10 километров в час. Перепустить все девять ранее двигавшихся по данному участку трамвайных маршрутов мост не сможет физически. Потому работу продолжат два маршрута, а семь будут двигаться по временной схеме, которая работает сейчас», — говорится в сообщении.

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