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ГКУ «Управление автомобильных дорог» обязали реконструировать пешеходные переходы в Сысерти
17 октябрь 2017 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2017. ГКУ «Управление автомобильных дорог» обязали реконструировать пешеходные переходы в поселке Светлый под Сысертью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе проверки надзорное ведомство установило, что два пешеходных перехода, находящиеся на автодороге Арамиль — ст. Арамиль, не соответствуют требованиям ГОСТ. В частности, отсутствует освещение, не оборудованы подходы к пешеходному переходу, нет дорожной разметки и искусственных неровностей, а дорожные знаки на подъездах установлены не в полном объеме.
«Автомобильная дорога Арамиль — ст. Арамиль включена в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области. Из этого следует, что обязанность по реконструкции и капитальному ремонту указанной дороги (включая обустройство пешеходных переходов) должна быть возложена на ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог», — отметили в прокуратуре.
По результатам проверки в суд было направлено исковое заявление к ГКУ «Управление автомобильных дорог» с требованием возложить обязанность выполнения работ по реконструкции пешеходных переходов и привести их в соответствие с ГОСТ.
Решением Октябрьского районного суда Екатеринбурга исковые требования прокурора удовлетворены.
В ходе проверки надзорное ведомство установило, что два пешеходных перехода, находящиеся на автодороге Арамиль — ст. Арамиль, не соответствуют требованиям ГОСТ. В частности, отсутствует освещение, не оборудованы подходы к пешеходному переходу, нет дорожной разметки и искусственных неровностей, а дорожные знаки на подъездах установлены не в полном объеме.
«Автомобильная дорога Арамиль — ст. Арамиль включена в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области. Из этого следует, что обязанность по реконструкции и капитальному ремонту указанной дороги (включая обустройство пешеходных переходов) должна быть возложена на ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог», — отметили в прокуратуре.
По результатам проверки в суд было направлено исковое заявление к ГКУ «Управление автомобильных дорог» с требованием возложить обязанность выполнения работ по реконструкции пешеходных переходов и привести их в соответствие с ГОСТ.
Решением Октябрьского районного суда Екатеринбурга исковые требования прокурора удовлетворены.
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