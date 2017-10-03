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С 11 октября 1 тыс. свердловчан могут остаться без электроэнергии из-за долгов

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2017. С 11 октября Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» планирует ограничить электроснабжение 1 тыс. жителей Свердловской области, имеющих долги за электроэнергию и коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Месяц назад ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» уведомил 150 тыс. абонентов-должников о предстоящем ограничении, разместив информацию на лицевой стороне квитанции. Должнику предлагалось погасить долг в течение двадцати дней с момента получения квитанции во избежание отключения от электроэнергии. Потребителей предупредили, что через тридцать дней абонентам, не рассчитавшимся за электроэнергию, коммунальные услуги, ограничат энергоснабжение», — пояснили в пресс-службе.



Под режим ограничения энергоснабжения попадут жители Кушвы, Артемовского, Ивделя, Полевского, Каменск-Уральского, Нижней Туры, Серова, Сысерти, Тугулыма, Кировграда. Совокупный долг населения Свердловской области за электроэнергию превысил 1 млрд руб.



Напомним, с 29 сентября начал действовать новый порядок введения полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии. Изменения дают право энергосбытовой компании инициировать ограничение электроснабжения должника при образовании задолженности в любом объеме без ожидания ее накопления.

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