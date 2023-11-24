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На конец I квартала 2024 года долг населения Свердловской области за электроэнергию перед «ЭнергосбыТ Плюс» составил более 2 млрд рублей

УрбК, Екатеринбург, 19.04.2024. По данным на конец I квартала 2024 года, долги свердловчан за электроэнергию перед «ЭнергосбыТ Плюс» превысили 2,2 млрд руб. С начала года показатель вырос на 15%, сообщает пресс-служба свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Так, в Белоярском городском округе общая сумма задолженности составила 229 млн руб., в Арамильском — 119,6 млн руб., в Ирбитском — 118,9 млн руб.

Ранее стало известно, что в 2024 году тарифы на электричество для свердловчан повышаться не будут. Информация была опубликована в проекте постановления Региональной энергетической комиссии (РЭК) «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской области на 2024 год».
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