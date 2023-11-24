На конец I квартала 2024 года долг населения Свердловской области за электроэнергию перед «ЭнергосбыТ Плюс» составил более 2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. В Свердловской области в 2024 году тарифы на электричество повышаться не будут. Такая ...23.11.2017 Задолженность потребителей Свердловской области перед «ЭнергосбыТ Плюс» составила 16,8 млрд рублей
Задолженность потребителей Свердловской области перед «ЭнергосбыТ Плюс» составила 16,8 млрд руб. Из них 8,6 млрд руб. ...23.11.2017 Задолженность потребителей Свердловской области перед «ЭнергосбыТ Плюс» составила 16,8 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2017. Задолженность потребителей Свердловской области перед «ЭнергосбыТ Плюс» составила 16,8 ...27.07.2017 Около 300 тыс. свердловчан получат извещения об отключении электроэнергии за долги
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. В августе около 300 тыс. свердловчан получат квитанции с уведомлением об отключении ...12.10.2015 Долги населения Свердловской области перед «ЭнергосбыТ Плюс» превысили 1 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2015. Долги населения за электроэнергию на Среднем Урале превысили 1,066 млрд руб., в том ...