В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. В Свердловской области в 2024 году тарифы на электричество повышаться не будут. Такая информация опубликована в проекте постановления Региональной энергетической комиссии (РЭК) «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской области на 2024 год». Так, согласно проекту РЭК, одноставочный тариф в 2024 году составит 5,15 руб. за киловатт в час. Дневной тариф — 6,01 руб., а ночной — 2,86 руб. Точно такие же расценки на электроэнергию действуют в 2023 году.

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