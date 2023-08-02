В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. В Свердловской области планируют повысить тарифы на ЖКХ на 11% с середины июля 2024 ...23.01.2023 В Свердловской области изменили тарифы на электричество
В Свердловской области утвердили новые тарифы на электричество взамен отмененных по указанию Федеральной ...23.01.2023 В Свердловской области изменили тарифы на электричество
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Свердловской области утвердили новые тарифы на электричество взамен отмененных по ...01.10.2021 В 2022-2024 годах тарифы на электричество в России будут расти на 5% в год
Тарифы на электроэнергию в России в 2022-2024 годах будут расти на 5% ежегодно. Также вырастет стоимость ее передачи. ...01.10.2021 В 2022-2024 годах тарифы на электричество в России будут расти на 5% в год
УрБК, Москва, 01.10.2021. Тарифы на электроэнергию в России в 2022-2024 годах будут расти на 5% ежегодно. Также ...