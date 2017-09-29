Новости дня
В Екатеринбурге признана банкротом компания «Комплексстрой»
29 сентябрь 2017 (17:53)
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Комплексстрой» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Напомним, предприятие зарегистрировано в 2008 году. Основным видом деятельности является подготовка строительной площадки.
С иском о банкротстве ООО «Комплексстрой» в феврале 2017 года обратилась в суд администрация Екатеринбурга. Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 20 млн 118 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Комплексстрой» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Напомним, предприятие зарегистрировано в 2008 году. Основным видом деятельности является подготовка строительной площадки.
С иском о банкротстве ООО «Комплексстрой» в феврале 2017 года обратилась в суд администрация Екатеринбурга. Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 20 млн 118 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Комплексстрой» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге признана банкротом компания «СтройАльянс»
- В Екатеринбурге компания «КиТим» признана банкротом
- Управляющая компания «Екатеринбург» признана банкротом
- В Сухом Логу признана банкротом компания «Техносервис»
- Компания «Кольцо Урала-Инвест» признана банкротом
Loading...