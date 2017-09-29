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В Екатеринбурге признана банкротом компания «Комплексстрой»

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Комплексстрой» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, предприятие зарегистрировано в 2008 году. Основным видом деятельности является подготовка строительной площадки.



С иском о банкротстве ООО «Комплексстрой» в феврале 2017 года обратилась в суд администрация Екатеринбурга. Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 20 млн 118 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Комплексстрой» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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