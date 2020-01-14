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Суд признал сына владельца компании «ФОРЭС» банкротом

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. Арбитражный суд Курганской области признал банкротом Алексея Шмотьева, сына владельца компании «ФОРЭС» Сергея Шмотьева. Соответствующее судебное решение опубликовано в картотеке Курганского арбитражного суда.

В ходе судебного разбирательства между «Торговым домом «НКМЗ» и компанией «ФОРЭС-Химия» «НКМЗ» подал в суд заявление о признании Алексея Шмотьева банкротом.

«Признать заявление общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «НКМЗ» о признании индивидуального предпринимателя Шмотьева Алексея Сергеевича несостоятельным (банкротом) обоснованным», — говорится в решении арбитражного суда.

При этом суд отклонил кандидатуру арбитражного управляющего, предложенную «НКМЗ», и отказал в начале процедуры реализации имущества Алексея Шмотьева.
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