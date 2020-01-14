Суд признал сына владельца компании «ФОРЭС» банкротом

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. Арбитражный суд Курганской области признал банкротом Алексея Шмотьева, сына владельца компании «ФОРЭС» Сергея Шмотьева. Соответствующее судебное решение опубликовано в картотеке Курганского арбитражного суда.



В ходе судебного разбирательства между «Торговым домом «НКМЗ» и компанией «ФОРЭС-Химия» «НКМЗ» подал в суд заявление о признании Алексея Шмотьева банкротом.



«Признать заявление общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «НКМЗ» о признании индивидуального предпринимателя Шмотьева Алексея Сергеевича несостоятельным (банкротом) обоснованным», — говорится в решении арбитражного суда.



При этом суд отклонил кандидатуру арбитражного управляющего, предложенную «НКМЗ», и отказал в начале процедуры реализации имущества Алексея Шмотьева.