Суд признал сына владельца компании «ФОРЭС» банкротом

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2020. Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом ООО «Научно-производственный ...08.11.2016 Суд признал «Росинтербанк» банкротом
УрБК, Москва, 08.11.2016. Арбитражный суд Москвы признал московский «Росинтербанк» банкротом. Об этом сообщает ...18.02.2013 ООО «Тепловодоканал» признано банкротом
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2013. Арбитражный суд Свердловской области принял решение о признании должника, общества с ...11.03.2012 Налоговая служба требует признать ООО «Недвижимость и инвестиции» банкротом
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2012. Федеральная налоговая служба РФ в лице межрайонной ИФНС России № 24 по Свердловской ...16.01.2009 Арбитражный суд Свердловской области начал рассмотрение дела о признании ООО «Торговый дом «Альфа-Урал» банкротом
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2009. Сегодня в Арбитражном суде Свердловской области состоится рассмотрение дела о признании ...