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Трассу Екатеринбург — Косулино полностью откроют 5 октября

УрБК, Екатеринбург. 28.09.2017. Движение по трассе Екатеринбург — Косулино на мостовом переходе через реку Мостовка будет открыто после проведения необходимой диагностики 5 октября. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



На данный момент специалисты взяли пробу асфальтового покрытия для проведения лабораторных испытаний.



Длинна всей дороги — 9,7 км, а общая протяженность ремонта мостового перехода составляет 64 м. (из них 39 м. — сам мост и 25 м. — подходы к нему).



Как пояснил заместитель начальника управления автодорог Свердловской области Владимир Оглоблин, мосту, на котором развернуты ремонтные работы, более тридцати лет.



«Обследование конструкций показало, что сооружение находится в аварийном состоянии — некоторые детали и части моста оказались разрушены. В рамках президентского проекта «Безопасные и качественные дороги» в мае был заключен государственный контракт с подрядной организацией на 32,6 млн руб. Сегодня почти все запланированные работы выполнены: заменены 12 балок, некоторые элементы несущих конструкций моста и полностью заменено покрытие. Осталось провести некоторые отделочные работы и нанести разметку. Подрядчик предоставляет гарантию на мост 6 лет», — сообщил заместитель начальника управления автодорог.



Также он отметил, что для ремонта использовано современное износоустойчивое покрытие — щебеночно-мастичный асфальтобетон, для деформационных швов используется современная технология «торма-джоинт», которая обеспечивает герметичность швов и плавность проезда.

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