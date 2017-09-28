Новости дня
Трассу Екатеринбург — Косулино полностью откроют 5 октября
28 сентябрь 2017 (15:36)
УрБК, Екатеринбург. 28.09.2017. Движение по трассе Екатеринбург — Косулино на мостовом переходе через реку Мостовка будет открыто после проведения необходимой диагностики 5 октября. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
На данный момент специалисты взяли пробу асфальтового покрытия для проведения лабораторных испытаний.
Длинна всей дороги — 9,7 км, а общая протяженность ремонта мостового перехода составляет 64 м. (из них 39 м. — сам мост и 25 м. — подходы к нему).
Как пояснил заместитель начальника управления автодорог Свердловской области Владимир Оглоблин, мосту, на котором развернуты ремонтные работы, более тридцати лет.
«Обследование конструкций показало, что сооружение находится в аварийном состоянии — некоторые детали и части моста оказались разрушены. В рамках президентского проекта «Безопасные и качественные дороги» в мае был заключен государственный контракт с подрядной организацией на 32,6 млн руб. Сегодня почти все запланированные работы выполнены: заменены 12 балок, некоторые элементы несущих конструкций моста и полностью заменено покрытие. Осталось провести некоторые отделочные работы и нанести разметку. Подрядчик предоставляет гарантию на мост 6 лет», — сообщил заместитель начальника управления автодорог.
Также он отметил, что для ремонта использовано современное износоустойчивое покрытие — щебеночно-мастичный асфальтобетон, для деформационных швов используется современная технология «торма-джоинт», которая обеспечивает герметичность швов и плавность проезда.
На данный момент специалисты взяли пробу асфальтового покрытия для проведения лабораторных испытаний.
Длинна всей дороги — 9,7 км, а общая протяженность ремонта мостового перехода составляет 64 м. (из них 39 м. — сам мост и 25 м. — подходы к нему).
Как пояснил заместитель начальника управления автодорог Свердловской области Владимир Оглоблин, мосту, на котором развернуты ремонтные работы, более тридцати лет.
«Обследование конструкций показало, что сооружение находится в аварийном состоянии — некоторые детали и части моста оказались разрушены. В рамках президентского проекта «Безопасные и качественные дороги» в мае был заключен государственный контракт с подрядной организацией на 32,6 млн руб. Сегодня почти все запланированные работы выполнены: заменены 12 балок, некоторые элементы несущих конструкций моста и полностью заменено покрытие. Осталось провести некоторые отделочные работы и нанести разметку. Подрядчик предоставляет гарантию на мост 6 лет», — сообщил заместитель начальника управления автодорог.
Также он отметил, что для ремонта использовано современное износоустойчивое покрытие — щебеночно-мастичный асфальтобетон, для деформационных швов используется современная технология «торма-джоинт», которая обеспечивает герметичность швов и плавность проезда.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Власти Екатеринбурга пообещали открыть движение по проспекту Ленина до 2 октября
- В Крыму построили половину опор моста через Керченский пролив
- В Каменске-Уральском прокуратура требует провести капитальный ремонт моста
- В Талице прокуратура через суд добивается ремонта моста на дороге местного значения
- В Свердловской области построен мост через реку Уфа
Loading...