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Суд рассмотрит иск о банкротстве Верхнетуринского машиностроительного завода

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании АО «Верхнетуринский машиностроительный завод» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 21 сентября 2017 года. Заявителем по делу выступает ГУП Свердловской области «Газовые сети», сумма исковых требований составляет 5 млн 709 тыс. руб.



Напомним, завод ведет свою историю с 1735 года. Сегодня предприятие входит в ГК «Ростех», основным видом деятельности является производство оружия и боеприпасов.

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