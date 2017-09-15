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Банк России снизил ключевую ставку до 8,5% годовых

УрБК, Москва, 15.09.2017. Совет директоров Банка России 15 сентября 2017 года решил снизить ключевую ставку до 8,5% годовых. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте регулятора.



Совет директоров отмечает, что инфляция находится вблизи 4%, а экономика продолжает расти. На фоне благоприятной динамики цен ряда товаров и услуг возобновилось снижение инфляционных ожиданий, однако они еще не закрепились на низком уровне. Среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз. Для поддержания инфляции вблизи 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики.



«На горизонте ближайших двух кварталов Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки. Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет исходить из оценки рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции от цели, а также динамики потребительских цен и экономической активности относительно прогноза», — говорится в сообщении.

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