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ЕВРАЗ запускает в Нижнем Тагиле и Качканаре конкурс социальных грантовых проектов

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2017. С 1 октября 2017 года в Нижнем Тагиле и Качканаре начинается прием заявок на участие в конкурсе социальных грантовых проектов «ЕВРАЗ: Город друзей — город идей». Компания направит на реализацию проектов 6 млн руб., сообщает пресс-служба ЕВРАЗа.



Участниками конкурса могут стать некоммерческие общественные организации и объединения; муниципальные и частные образовательные, медицинские, социальные учреждения; учреждения культуры и спорта; инициативные группы граждан и отдельные граждане под гарантии юридического лица (некоммерческие либо муниципальные организации).



«Конкурс призван вовлечь жителей в проекты развития и благоустройства городского пространства, в продвижение спорта, здорового образа жизни, семейных ценностей, в экологические инициативы. Заявки, представленные на конкурс, должны отличаться высокой социальной и экологической значимостью, а также практической эффективностью», — рассказали в пресс-службе.



Проекты будут разбиты на 8 тем: инициативы в области образования/досуга детей и молодежи, профессиональная ориентация; проведение экологических акций, озеленение и благоустройство дворов, парков и скверов, устройство и оформление мест для занятия спортом и мест отдыха; пропаганда здорового образа жизни; культура и искусство; укрепление и популяризация семейных ценностей, воспитание и защита прав и интересов детей; сохранение историко-культурного наследия и развитие экологического туризма; поддержка пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья; внедрение интеллектуальных цифровых технологий.



У тагильчан есть возможность разработать и оформить проект, а затем получить на его реализацию грант на сумму до 500 тыс руб., у качканарцев — на сумму до 100 тыс. руб. Итоги конкурса будут подведены в декабре 2017 года.



Отметим, в 2017 году, в год 25-летия ЕВРАЗа, компания расширила географию грантового конкурса. В сибирских городах уже подведены итоги. В Новокузнецке гранты получили 14 проектов, в Междуреченске — 12 проектов.

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