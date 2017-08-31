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Для держателей банковских карт «МегаФона» стал доступен сервис Samsung Pay

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2017. Держатели банковских карт «МегаФона» получили возможность оплачивать покупки с помощью Samsung Pay. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Сервис можно использовать для повседневных покупок в любых местах, где принимают банковские карты. Для оплаты достаточно провести по экрану снизу вверх и поднести смартфон к платежному терминалу. При этом ваша личная информация не используется во время оплаты, а каждая платежная операция подтверждается отпечатком пальца или PIN-кодом приложения. Отличие банковской карты «МегаФона» от других в том, что счет мобильного телефона и банковской карты единый, а это значит, что при оплате через Samsung Pay деньги будут списываться со счета мобильного телефона.



«По итогам I полугодия уже более 800 тыс. карт получено клиентами «МегаФона», скоро перешагнем и 1 млн — это свидетельствует о том, что наша карта востребована и популярна. Поэтому мы продолжаем активно развивать наш продукт: вместе с кэшбэком за покупки у наших партнеров у пользователей карты появилось уникальное преимущество — при любой оплате он получает дополнительно 10 мегабайт на интернет за каждые 100 руб. А теперь, вместе с сервисом бесконтактной оплаты Samsung Pay, воспользоваться всеми преимуществами карты «МегаФона» становится еще удобнее», — комментирует директор по новым бизнесам и партнерствам компании «МегаФон» Ян Кухальский.



Партнером ПАО «МегаФон» в этом проекте и эмитентом банковских карт «МегаФона» является ООО «Банк Раунд», генеральная лицензия ЦБ РФ №2506 от 14 ноября 2012 года.

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