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Жительница Екатеринбурга отсудила у предприятия ЖКХ более 342,3 тыс. рублей за поврежденный автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2017. Свердловский областной суд взыскал с МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» в пользу жительницы Екатеринбурга 342,3 тыс. руб. за поврежденный крышкой канализационного люка автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.



В апреле 2016 года екатеринбурженка на автомобиле Suzuki Grand Vitara наехала на люк ливневой канализации на ул. Ясной. Плохо закрепленная крышка люка серьезно повредила бампер, балку и другие детали машины. Как позже установили специалисты, стоимость восстановительного ремонта с учетом износа автомобиля составила 180,8 тыс. руб., без износа — 312,5 тыс. руб.



Владелица транспорта обратилась в Октябрьский районный суд Екатеринбурга c иском к МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» о возмещении материального ущерба. В ходе судебного разбирательства представитель ответчика утверждал, что организация ведет эксплуатацию городских сетей дождевой канализации в соответствии с ГОСТом, а вина в причинении вреда машине лежит на истце, ехавшем с небезопасной скоростью. Суд удовлетворил требования истца частично. В пользу истца с МБУ было взыскано 197 тыс. руб.



Не согласившись с решением районного суда, гражданка обжаловала его в Свердловском областном суде. По ее мнению, ущерб подлежит возмещению без учета износа автомобиля. Кроме того, суд необоснованно отказал ей во взыскании расходов по оформлению нотариальной доверенности и компенсации морального вреда.



Изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции изменил решение районного суда. В пользу истца с МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» было взыскано 342,3 тыс. руб., в том числе 312,5 тыс. руб. — стоимость восстановительного ремонта без учета износа автомобиля, 5 тыс. руб. — расходы на оценку, 1,4 тыс. руб. — оплата услуг автоподъемника, 15 тыс. руб. — оплата услуг представителя, 2 тыс. руб. — расходы по оформлению доверенности, 6,4 тыс. руб. — госпошлина. В компенсации морального вреда было отказано, так как доказательств причинения вреда жизни и здоровью в результате ДТП истцом суду не представлено.

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