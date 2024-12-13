Суд обязал управляющую компанию из Краснотурьинска компенсировать свердловчанке 431 тыс. рублей из-за поврежденного автомобиля

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. Свердловский областной суд обязал управляющую компанию ЖК «Петровский» в Верхней Пышме ...30.11.2023 Владелец кафе в Тугулыме заплатит более 180 тыс. рублей за поврежденный снегом автомобиль
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. Решением Талицкого районного суда собственник кафе в Тугулыме будет обязан возместить ...31.05.2021 Управляющую компанию в Березовском обязали выплатить ущерб в сумме 58 тыс. рублей за упавшее на автомобиль дерево
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2021. Суд в Березовском обязал управляющую компанию «ЖКХ-Холдинг» возместить горожанке 58 ...13.01.2020 Свердловский кожвендиспансер выплатит жителю Екатеринбурга 226 тыс. рублей компенсации за поврежденный автомобиль
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2020. ГБУЗ СО «Свердловский областной кожно-венерологический диспансер» («СОКВД») по решению ...27.02.2018 Суд взыскал с «Уралбиофарм» 82 тысячи рублей за поврежденный снегом автомобиль
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2018. ОАО «Уралбиофарм» выплатит 82 тыс. руб. из-за разбитого в результате схода снега ...