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13.12.2024

Суд обязал управляющую компанию из Краснотурьинска компенсировать свердловчанке 431 тыс. рублей из-за поврежденного автомобиля

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. Свердловский областной суд обязал управляющую компанию в Краснотурьинске выплатить свердловчанке 431 тыс. руб. за поврежденный снегом автомобиль. Информация об этом есть в Telеgram-канале инстанции.

По версии обвинения, в Краснотурьинске на машину марки Honda FIT, принадлежащую Наталье, с крыши жилого дома упал снег. Инцидент произошел в декабре 2023 года. Из-за упавшего снега были повреждены передний бампер, крыша, лобовое стекло, крышка багажника. Эксперт ценил затраты на поведение ремонта машины в 333 297 руб. По мнению свердловчанки, управляющая компания долгое время не убирала снег с крыши.

Женщина подала иск в Краснотурьинский городской суд. По решению инстанции, ООО «Квартал» должна выплатить Наталье 266 637 руб. материального ущерба, 5 тыс. руб. морального вреда, штраф 135 818 руб., судебные расходы 23 526 руб.

Ответчик попытался оспорить решение суда в вышестоящей инстанции. Свердловский областной суд оставил решение без изменений.
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