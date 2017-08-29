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В Нижнесергинском районе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам ЖКХ

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2017. Прокуратура Нижнесергинского района выявила нарушения трудовых прав работников МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Наш Дом» Кленовского сельского поселения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Установлено, что в нарушение статьи 136 Трудового кодекса РФ 19 работникам МУП своевременно не выплачена заработная плата за апрель-июнь 2017 года в размере свыше 440 тыс. руб.



По результатам проверки прокуратура в отношении руководителя МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Наш Дом» возбудила административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ («Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы»). Он оштрафован на 15 тыс. руб.



В целях взыскания начисленной, но невыплаченной заработной платы прокурором Нижнесергинского района в интересах работников предприятия направлены в суд заявления о выдаче судебного приказа. Мировым судьей судебного участка № 3 заявления прокурора удовлетворены в полном объеме. Судебные приказы направлены для исполнения в службу судебных приставов.



Кроме того, материалы прокурорской проверки для дачи уголовно-правой оценки действиям виновных лиц направлены в следственные органы. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ («Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы»).

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