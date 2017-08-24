Новости дня

В I полугодии ММК инвестировал в природоохранные мероприятия 1,64 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 24.08.2017. Затраты Магнитогорского металлургического комбината (ММК) на реконструкцию и строительство природоохранных объектов в Iполугодии 2017 года составили 1,64 млрд руб. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



Мероприятия осуществляются в рамках ежегодной экологической программы, разработанной с целью снижения техногенного воздействия на окружающую среду и касающейся всех переделов комбината.



Большинство из реализованных проектов ММК имеют показатели работы на уровне лучших международных достижений и соответствуют требованиям, предъявляемым к наилучшим доступным технологиям.



В частности, в агломерационном цехе горно-обогатительного производства ММК завершена реконструкция сероулавливающей установки № 2. Ее реконструкция позволила взять на очистку весь объем газа, отходящий от аглофабрики № 2, а это — 1 млн 400 тыс. НмЗ/час газа, со степенью очистки от диоксида серы — до 95% (что соответствует уровню наилучших доступных технологий, принятых в странах Евросоюза) и взвешенных веществ — до 97%.



Введена в эксплуатацию система аспирации литейных дворов доменной печи № 10 производительностью 800 тыс. м3/час. Назначение установки — улавливание пыли от источников выделения на литейном дворе доменной печи. Общее сокращение выбросов составит 320 т пыли в год.



Также в электросталеплавильном цехе ПАО «ММК» реализован проект по реконструкции газоочистной установки двухванного сталеплавильного агрегата (ДСПА-32) производительностью 1260 тыс. Нм3/час. В ходе реализации проекта была произведена замена устаревшей газоочистки мокрого типа № 32 на современную газоочистку сухого типа. Новое оборудование предназначено для улавливания, охлаждения и очистки дымовых газов, образующихся в результате работы двухванного сталеплавильного агрегата, а также неорганизованных выбросов, которые до настоящего времени не попадали в газоотводящий тракт. Эффективность очистки газов составляет 99%, остаточная запыленность — до 20 мг/нм³, а сокращение выбросов пыли составит 1 тыс. 800 т в год.



Продолжаются работы по рекультивации карьеров, выведенных из эксплуатации после завершения добычи полезных ископаемых. В рамках данной работы с 2011 года выполняются мероприятия по технической и биологической рекультивации Западного карьера горы Магнитной. На ландшафте, восстановленном посредством заполнения отработанного пространства карьера шлаковым щебнем, создается плодородный слой почвы и высаживаются зеленые насаждения. В 2017 году на площади 20 тыс. м2 будет высажено 1,5 тыс. саженцев деревьев и кустарников: ясеня, яблони, шиповника и акации.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: