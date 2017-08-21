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Собственник ТРК «Парк Хаус» в Екатеринбурге уходит с российского рынка

УрБК, Москва, 21.08.2017. Компания Atrium European Real Estate выставила на продажу свой портфель российской недвижимости. Об этом сообщают «Ведомости».



В частности, речь идет о продаже двух участков площадью 60 га в подмосковном Пушкине за 11 млн евро. Там планировалось построить ТРК площадью 250 тыс. «квадратов».



Несколько консультантов, работавших с компанией, пояснили «Ведомостям», что Atrium European Real Estate потеряла интерес к сделкам в РФ в 2014 году, объявив о заморозке девелоперских проектов до тех пор, пока политическая ситуация в стране не стабилизируется. Рыночная стоимость активов компании в России оценивается в 289 млн евро. В частности, Atrium European Real Estate владеет семью торгово-развлекательными комплексами «Парк Хаус», расположенными в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге.

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