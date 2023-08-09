В Екатеринбурге 15 и 16 февраля пройдет ярмарка современного искусства ATRIUM

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. В день празднования 300-летия Екатеринбурга организаторы паблик-арт-программы «ЧО» ...30.06.2023 В Екатеринбурге на базе кластера «Домна» пройдет ярмарка для самозанятых творческих профессий
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. В Екатеринбурге на базе креативного кластера «Домна» 15-16 июля пройдет ярмарка «Мой ...21.08.2017 Собственник ТРК «Парк Хаус» в Екатеринбурге уходит с российского рынка
УрБК, Москва, 21.08.2017. Компания Atrium European Real Estate выставила на продажу свой портфель российской ...21.05.2014 Atrium European Real Estate заморозило строительство второй очереди ТРЦ «Парк Хаус» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2014. Крупный европейский девелопер Atrium European Real Estate, планировавший построить ...01.08.2011 Коротко о событиях на месяц
2 августа состоится заседание Совета директоров ОАО «Челябинский трубопрокатный завод». В 13.00 в Доме Правительства ...