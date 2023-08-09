В Екатеринбурге 15 и 16 февраля пройдет ярмарка современного искусства ATRIUM

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2025. В Екатеринбурге 15 и 16 февраля пройдет первая большая ярмарка современного искусства ATRIUM.



Мероприятие состоится в Арт-галерее Ельцин Центра. Стоимость входного билета составит 250 рублей.



Событийная программа ярмарки включает в себя дискуссии с представителями арт-сообщества, лекции, медиации и экскурсии приглашенных экспертов.



Отметим, что партнером проекта является сеть оптик «Культура зрения».



«Сотрудничество с ATRIUM для нас — это продолжение миссии расширять кругозор наших клиентов и вносить вклад в развитие культурной жизни региона. Искусство, как и хорошее зрение, помогает по-новому взглянуть на привычные вещи, открыть новое и вдохновиться. Особенно приятно видеть, что эта ярмарка объединяет не только художников из Екатеринбурга, но и талантливых авторов из других городов Урала. Здесь рождаются диалоги, создаются связи и закладываются основы для будущих творческих открытий», — рассказала коммерческий директор сети оптик «Культура зрения» Анна Крюкова.