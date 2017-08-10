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В Красноуфимске «Агрофирма Ключики» погасила задолженность по зарплате в 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2017. В Красноуфимске прокуратура добилась полного погашения задолженности по заработной плате перед сотрудниками ЗАО «Агрофирма Ключики». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что предприятие накопило задолженность по выплате заработной платы перед 192 работниками свыше 4 млн руб.



По результатам надзорных мероприятий прокуратурой в отношении врио генерального директора ЗАО «Агрофирма Ключики» возбуждены административные дела по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы», по результатам рассмотрения которых должностное лицо оштрафовано на сумму 20 тыс. руб.



Также прокуратурой в интересах всех работников в суд направлены заявления о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы на сумму более 4 млн руб. Все заявления судом рассмотрены и удовлетворены, судебные приказы направлены в службу судебных приставов для исполнения.



Кроме того, по материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы».

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