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На ЕВРАЗ НТМК продолжается волонтерская «Эстафета добрых дел»

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2017. Прокатчики ЕВРАЗ НТМК продолжили волонтерскую «Эстафету добрых дел» на комбинате. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



Сотрудники цеха прокатки широкополочных балок закупили необходимую канцелярию и вещи к новому учебному году для воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Южаковский».



«Средства на новые вещи воспитанникам центра собирал весь коллектив цеха прокатки широкополочных балок. Металлурги привезли детям учебную канцелярию, одежду и обувь. Передать подарки детям в село Южаково поехали начальник цеха Дмитрий Кавун, председатель цехового комитета Алексей Ставров и молодежный лидер подразделения Артем Галкин. На встрече металлурги рассказали о работе комбината, а воспитанники организовали мастер-класс по рукоделию, испекли праздничный торт, угостили напитком из собранного ими иван-чая», — говорится в сообщении.



«О том, что реабилитационному центру в селе Южаково требуется помощь, нам сказал один из сотрудников. Весь коллектив подразделения активно откликнулся на призыв о помощи», — отметил начальник цеха прокатки широкополочных балок Дмитрий Кавун.



В «Южаковском» живут около 35 детей от 3 до 17 лет. Здесь дети из разных городов Свердловской области. Воспитанники учатся столярному делу, выращивают овощи в собственном огороде.



Отметим, что «Эстафета добрых дел» стартовала на ЕВРАЗ НТМК в феврале 2017 года. Волонтерский проект начался с инициативы доменного цеха. Доменщики оказали помощь реабилитационному центру «Радуга» и «бросили вызов» конвертерному цеху, а те, в свою очередь, передали эстафету коксохимическому производству. Сотрудники ЦПШБ передали эстафетную «палочку добра» колесобандажному цеху.

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