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В Ирбите два коммунальных МУПа оказались под угрозой банкротства

2 август 2017 (18:01)

УрБК. Екатеринбург, 02.08.2017. В Арбитражный суд Свердловской области поступило сразу два заявления о признании несостоятельными коммунальных МУПов Ирбита — «ЖКХ Ирбитского района» и «Водоканал-Сервис».

Как следует из картотеки суда, оба заявления поступили 31 июля 2017 года. В качестве третьих лиц указаны Ассоциация «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» и МИФНС России № 13 по Свердловской области.

Сумма исковых требований к МУП «ЖКХ Ирбитского района» превышает 41,5 млн руб., «Водоканал-Сервис» — 35,8 млн руб.

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