Ирбитскую ярмарку ждет масштабирование

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. Из Екатеринбурга в Челябинск через Каменск-Уральский в этом году запустят новый ...07.12.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития Ирбита на 564,4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился дополнительно направить ...15.11.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил с ирбитским главой Николаем Юдиным проект «Ирбит — город-музей»
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 14 ноября во время рабочего визита в ...07.04.2023 В Екатеринбурге готова предварительная программа фестиваля в честь празднования 300-летия города
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. Власти города заявили о готовности предварительной программы празднования 300-летия ...05.10.2012 В Нижнем Тагиле появится своя программа «Столица»
Власти Нижнего Тагила должны определить приоритеты развития города и в кратчайшие сроки разработать программу развития ...