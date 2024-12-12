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12.12.2024

Ирбитскую ярмарку ждет масштабирование

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2024. Власти Свердловской области планируют расширить площадь проведения Ирбитской ярмарки. О планах по масштабированию культурного проекта заявил глава региона Евгений Куйвашев в ходе прямой линии 11 декабря. Об этом сообщает департамент информполитики области.

«Мы обязательно ярмарку сохраним и дадим ей новый импульс. Безусловно, это важный элемент развития города Ирбита. Меня искренне радует, что людей с каждым годом на этой ярмарке становится больше. В ее организации будет задействована уже улица Красноармейская, которая отремонтирована. Уверен, что администрация Ирбита воспользуется этим, и торговых площадей будет больше», — сказал Евгений Куйвашев.

Е. Куйвашев отметил, что им поручена разработка переноса из города в промзону площадок Ирбитского завода спецтехники.

Также по поручению Евгения Куйвашева будет разработан круглогодичный план мероприятий, которые помогут увеличить туристический поток. В их числе театральные и музейные фестивали, спортивные и выставочные мероприятия.

Еще одним проектом по преобразованию города станет программа «Ирбит — город-музей», также предназначенная для повышения привлекательности Ирбита для туристов. Данная программа приурочена к празднованию 400-летия города, которое состоится в 2031 году.

«Уверен, что Ирбит к своему 400-летию, которое будет отмечаться в 2031 году, подойдет наилучшим образом. Для этого мы приняли соответствующую программу. Уверен, что и жителям, и гостям этого замечательного города будет комфортно, и они смогут насладиться незабываемой атмосферой этого уникального уральского города», — сказал Евгений Куйвашев.
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