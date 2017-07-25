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Минтранс РФ предложил установить минимальный вес ручной клади в самолете в 5 кг

25 июль 2017 (10:45)

УрБК, Москва, 25.07.2017. Министерство транспорта РФ разработало законопроект, который устанавливает минимальный вес ручной клади в самолете в размере 5 кг. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Документ вносит изменения в Федеральные авиационные правила (ФАП) «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей». В нынешней редакции правил существует норма бесплатного провоза багажа в 10 кг без деления на ручную кладь и сдаваемый багаж.

Отметим, что несколько дней назад Госдума отменила бесплатный провоз багажа для пассажиров с невозвратными билетами, однако комитеты Совфеда по экономполитике (профильный) и конституционному законодательству (соисполнитель) порекомендовали отклонить закон.

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