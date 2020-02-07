УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 11:08

Минтранс России предложил обязать операторов беспилотников получать права

УрБК, Москва, 09.09.2025. Минтранс России предложил обязать операторов дронов получать свидетельство внешнего пилота для операторов, которые с земли управляют беспилотными авиационными системами. Об этом пишет газета «Ведомости».

Соответствующий проект замминистра транспорта Владимир Потешкин 21 августа направил в АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» («Платформа НТИ») и в ассоциацию «Аэронекст». Согласно документу, предлагается внести изменения в Федеральные авиационные правила (ФАП), касающиеся перечня специальностей авиационного персонала гражданской авиации. В частности, предлагается включить в данный перечень категорию «внешний пилот беспилотных авиационных систем» (БАС).

Для получения свидетельства внешнего пилота БАС необходимо будет указывать квалификационные отметки, соответствующие типу беспилотного воздушного судна. К таким типам относятся: беспилотный самолет, дирижабль, планер, винтокрыл (Rotorcraft), воздушное судно с системой увеличения подъемной силы (Powered-Lift) и свободный аэростат. Предполагается, что данные изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года и будут действовать до 1 сентября 2031 года.

Основатель сервиса безопасности полетов и сертификации RunAvia, Андрей Патраков, пояснил, что для получения любого авиационного свидетельства необходимо не только успешно сдать соответствующие экзамены, но и пройти подготовку в сертифицированном Росавиацией авиационном учебном центре (АУЦ). На данный момент ни один из АУЦ не получил необходимого согласования на реализацию программы подготовки внешних пилотов беспилотных воздушных судов (БВС) массой более 30 килограммов.
