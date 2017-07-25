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В Свердловской области 2,5% плодоовощной продукции не соответствуют санитарным нормам

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2017. Во II квартале 2017 года Управление Роспотребнадзора по Свердловской области исследовало 1 тыс. 805 проб плодоовощной продукции. Из них 2,5% не соответствовало санитарно-эпидемиологическим нормам (доля «забракованной» импортной продукции в общем объеме исследований составила 2,2%). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По микробиологическим показателям было исследовано 2 тыс. 019 проб (доля неудовлетворительных проб составила 5,4%).

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