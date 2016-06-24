В водоемах Свердловской области качество воды на 80% не соответствует санитарным нормам

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области осуществили проверки качества воды на 95 водных объектах в 126 мониторинговых точках. По результатам экспертиз, качество воды в регионе не соответствует на 75-80% по санитарно-химическим показателям и на 15-30% — по микробиологическим.



«Использовать пляж и водные объекты можно только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. На сезон 2023 года о выдаче таких заявлений к нам никто не обращался. Официально разрешенных Роспотребнадзором пляжей нет», — сообщил сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге начальник отдела надзора по коммунальной гигиене регионального Управления Роспотребнадзора Иван Вагнер.



По словам заместителя руководителя ГУ МЧС России по Свердловской области Алексея Морозова, пляж считается пригодным, если хозяева объекта, помимо очистки дна, огораживают территорию и устанавливают спасательные посты.



«На сегодняшний день заявительные декларации подало три пляжа — Новоуральский, Сысерть, Билимбаевское водохранилище. Еще три пляжа уже функционируют», — отметил А. Морозов.



Также, по его словам, из-за раннего наступления жары жители области все чаще стали посещать водоемы. Так, на сегодняшний день зафиксировано 38 происшествий на воде и погибло 18 человек. В то время как за весь купальный сезон 2022 года произошло 69 происшествий и погибло 59 граждан. В 80% причиной несчастных случаев становится алкогольное опьянение.