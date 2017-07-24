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Столовую УрФУ оштрафовали на 40 тыс. рублей после вспышки острой кишечной инфекции у студентов
24 июль 2017 (11:10)
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2017. Роспотребнадзор оштрафовал на 40 тыс. руб. столовую № 4 Уральского федерального университета (УрФУ) после вспышки острой кишечной инфекции у студентов вуза в конце апреля. Такие данные приведены в докладе о правоприменительной практике Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
По данным ведомства, тогда за неделю жертвами острой кишечной инфекции стали 13 студентов. Пищевой путь передачи норовируса подтвержден.
«Эпидемиологический диагноз: вспышка расценена как пищевая, связанная с употреблением продукции, изготовленной столовой, источники инфекции — сотрудники пищеблока», — указано в докладе ведомства.
Все взятые пробы готовой продукции — салаты «Мимоза», «Оливье», «Сельдь под шубой», картофельное пюре, куриное филе — показали неудовлетворительные результаты по микробиологическим показателям.
Источниками инфекции стали два повара и буфетчица столовой. В связи с этим два должностных лица были оштрафованы на общую сумму 40 тыс. руб. Также предприятие с конца апреля закрыли на месяц.
Всего за I полугодие 2017 года в Свердловской области зарегистрировано 4 вспышки острой кишечной инфекции, жертвами которой стали 189 человек, в том числе 139 несовершеннолетних. В частности, с конца декабря 2016 года по конец января 2017 года 159 человек отравились в Первоуральске из-за возбудителей инфекции в городском водопроводе. По результатам проверки ПМУП «Водоканал» оштрафовали на 25 тыс. руб.
В феврале 2017 года 7 посетителей «Студии суши» в Екатеринбурге заразили сальмонеллезом. Предприятие закрыли на 60 суток и оштрафовали на 30 тыс. руб. Кроме того, тогда уничтожили несколько килограмм некачественных продуктов.
В марте 2017 года 10 человек отравились во время III Турнира по хоккею с шайбой «Кубок юности» в Полевском ГО. Нарушения были выявлены в «Заготовочном цехе» села Курганово и в столовой «Азия». Источником инфекции оказался повар столовой. Общая сумма штрафов предприятиям составила 50 тыс. руб.
По данным ведомства, тогда за неделю жертвами острой кишечной инфекции стали 13 студентов. Пищевой путь передачи норовируса подтвержден.
«Эпидемиологический диагноз: вспышка расценена как пищевая, связанная с употреблением продукции, изготовленной столовой, источники инфекции — сотрудники пищеблока», — указано в докладе ведомства.
Все взятые пробы готовой продукции — салаты «Мимоза», «Оливье», «Сельдь под шубой», картофельное пюре, куриное филе — показали неудовлетворительные результаты по микробиологическим показателям.
Источниками инфекции стали два повара и буфетчица столовой. В связи с этим два должностных лица были оштрафованы на общую сумму 40 тыс. руб. Также предприятие с конца апреля закрыли на месяц.
Всего за I полугодие 2017 года в Свердловской области зарегистрировано 4 вспышки острой кишечной инфекции, жертвами которой стали 189 человек, в том числе 139 несовершеннолетних. В частности, с конца декабря 2016 года по конец января 2017 года 159 человек отравились в Первоуральске из-за возбудителей инфекции в городском водопроводе. По результатам проверки ПМУП «Водоканал» оштрафовали на 25 тыс. руб.
В феврале 2017 года 7 посетителей «Студии суши» в Екатеринбурге заразили сальмонеллезом. Предприятие закрыли на 60 суток и оштрафовали на 30 тыс. руб. Кроме того, тогда уничтожили несколько килограмм некачественных продуктов.
В марте 2017 года 10 человек отравились во время III Турнира по хоккею с шайбой «Кубок юности» в Полевском ГО. Нарушения были выявлены в «Заготовочном цехе» села Курганово и в столовой «Азия». Источником инфекции оказался повар столовой. Общая сумма штрафов предприятиям составила 50 тыс. руб.
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