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Столовую УрФУ оштрафовали на 40 тыс. рублей после вспышки острой кишечной инфекции у студентов

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2017. Роспотребнадзор оштрафовал на 40 тыс. руб. столовую № 4 Уральского федерального университета (УрФУ) после вспышки острой кишечной инфекции у студентов вуза в конце апреля. Такие данные приведены в докладе о правоприменительной практике Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



По данным ведомства, тогда за неделю жертвами острой кишечной инфекции стали 13 студентов. Пищевой путь передачи норовируса подтвержден.



«Эпидемиологический диагноз: вспышка расценена как пищевая, связанная с употреблением продукции, изготовленной столовой, источники инфекции — сотрудники пищеблока», — указано в докладе ведомства.



Все взятые пробы готовой продукции — салаты «Мимоза», «Оливье», «Сельдь под шубой», картофельное пюре, куриное филе — показали неудовлетворительные результаты по микробиологическим показателям.



Источниками инфекции стали два повара и буфетчица столовой. В связи с этим два должностных лица были оштрафованы на общую сумму 40 тыс. руб. Также предприятие с конца апреля закрыли на месяц.



Всего за I полугодие 2017 года в Свердловской области зарегистрировано 4 вспышки острой кишечной инфекции, жертвами которой стали 189 человек, в том числе 139 несовершеннолетних. В частности, с конца декабря 2016 года по конец января 2017 года 159 человек отравились в Первоуральске из-за возбудителей инфекции в городском водопроводе. По результатам проверки ПМУП «Водоканал» оштрафовали на 25 тыс. руб.



В феврале 2017 года 7 посетителей «Студии суши» в Екатеринбурге заразили сальмонеллезом. Предприятие закрыли на 60 суток и оштрафовали на 30 тыс. руб. Кроме того, тогда уничтожили несколько килограмм некачественных продуктов.



В марте 2017 года 10 человек отравились во время III Турнира по хоккею с шайбой «Кубок юности» в Полевском ГО. Нарушения были выявлены в «Заготовочном цехе» села Курганово и в столовой «Азия». Источником инфекции оказался повар столовой. Общая сумма штрафов предприятиям составила 50 тыс. руб.

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