Новости дня

ЕВРАЗ НТМК закупил партию новых автобусов

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2017. ЕВРАЗ НТМК закупил четыре комфортабельных автобуса для доставки сотрудников к месту работы. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



Новая техника будет курсировать по городским и пригородным маршрутам. Сейчас она проходит проверку и в ближайшее время выйдет в рейс.



«Одна из социальных программ ЕВРАЗ НТМК направлена на организацию доставки сотрудников к месту работы и обратно. Комбинат регулярно обновляет парк автобусов для того, чтобы работники добирались в комфортных условиях», — отметил директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Алексей Пырин.



«Новые автобусы более вместительные — в них увеличено количество посадочных мест. Для удобства металлургов техника оборудована широкими дверями, современной системой отопления салона, светодиодным табло. Каждое место оснащено ремнем безопасности. Автобусы могут курсировать по пригородным маршрутам, а также перевозить детей в оздоровительный лагерь «Баранчинские огоньки», — говорится в сообщении.



Новая техника имеет высокий класс экологичности Евро 5. В систему выхлопных газов поступает специальная жидкость, которая нейтрализует вредные вещества и снижает выброс углекислого газа.



Ежедневно 45 автобусов доставляет металлургов ЕВРАЗ НТМК во все районы города, а также за его пределы: в Новоасбест, Черноисточинск, Кушву, село Николо-Павловское, санаторий-профилакторий «Леневка».



В следующем году ЕВРАЗ НТМК продолжит обновление автобусного парка.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: