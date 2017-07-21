Новости дня

ЕВРАЗ НТМК закупил партию новых автобусов

21 июль 2017 (17:33)

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2017. ЕВРАЗ НТМК закупил четыре комфортабельных автобуса для доставки сотрудников к месту работы. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Новая техника будет курсировать по городским и пригородным маршрутам. Сейчас она проходит проверку и в ближайшее время выйдет в рейс.

«Одна из социальных программ ЕВРАЗ НТМК направлена на организацию доставки сотрудников к месту работы и обратно. Комбинат регулярно обновляет парк автобусов для того, чтобы работники добирались в комфортных условиях», — отметил директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Алексей Пырин.

«Новые автобусы более вместительные — в них увеличено количество посадочных мест. Для удобства металлургов техника оборудована широкими дверями, современной системой отопления салона, светодиодным табло. Каждое место оснащено ремнем безопасности. Автобусы могут курсировать по пригородным маршрутам, а также перевозить детей в оздоровительный лагерь «Баранчинские огоньки», — говорится в сообщении.

Новая техника имеет высокий класс экологичности Евро 5. В систему выхлопных газов поступает специальная жидкость, которая нейтрализует вредные вещества и снижает выброс углекислого газа.

Ежедневно 45 автобусов доставляет металлургов ЕВРАЗ НТМК во все районы города, а также за его пределы: в Новоасбест, Черноисточинск, Кушву, село Николо-Павловское, санаторий-профилакторий «Леневка».

В следующем году ЕВРАЗ НТМК продолжит обновление автобусного парка.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...