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Суд рассмотрит иск о банкротстве екатеринбургской компании «Граддорстрой»

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Граддорстрой» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 19 июля 2017 года. Заявителем по делу выступает ООО «Изумруд Урала», сумма исковых требований составляет 2 млн 908 тыс. руб.



Напомним, ООО «Граддорстрой» зарегистрировано в 2009 году в Екатеринбурге. Основным видом деятельности предприятия является строительство жилых и нежилых зданий.

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