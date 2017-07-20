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В Екатеринбурге судебные приставы арестовали у предпринимателя автобус «Богдан»

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2017. Судебные приставы Железнодорожного района Екатеринбурга арестовали автобус марки «Богдан» у местного индивидуального предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП по Свердловской области.



«Индивидуальный предприниматель Дания М. задолжала более 7 млн руб. банку. В отношении нее было составлено сводное исполнительное производство, предметом исполнения которого является задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки). Чтобы погасить столь значительную сумму, приставом-исполнителем и приставом, осуществляющим розыск, были найден и изъят автобус, принадлежащий должнице», — говорится в сообщении.



Блокировав выезд с остановочного комплекса «Учителей» и задержав автобус (пассажиров на тот момент в салоне общественного транспорта не было), судебным приставом был составлен акт описи и ареста. Водитель исполнительным действиям не препятствовал.



Транспортное средство было передано на ответственное хранение должнице без права пользования им. Дания М. была предупреждена об уголовной ответственности по статье 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации» и по статье 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности».

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