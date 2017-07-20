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Свердловские власти подписали соглашение о сотрудничестве с госкорпорацией «Ростех»

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2017. Правительство Свердловской области подписало соглашение о сотрудничестве с государственной корпорацией «Ростех». Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.



«Церемония подписания соглашения состоялась 19 июля в Жуковском на полях международного авиационно-космического салона МАКС-2017. Подписи под документом поставили глава региона Евгений Куйвашев и индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Сергей Абрамов», — говорится в сообщении.



Стороны договорились о взаимодействии в сфере обеспечения продовольственной и экологической безопасности Российской Федерации. Срок действия соглашения составляет пять лет.



На площадке МАКС-2017 Евгений Куйвашев также принял участие в церемонии вручения свидетельства резидента особой экономической зоны «Титановая долина» Ural Boeing Manufacturing (совместное предприятие Boeing и ВСМПО-Ависма). Документ президенту компании Boeing в России и СНГ Сергею Кравченко и генеральному директору ВСМПО-Ависма Михаилу Воеводину вручил заместитель министра экономического развития Александр Цыбульский.



«Стратегическое партнерство Boeing и Свердловской области обретает новые масштабы. Этим событием увенчались наши общие усилия — организационные, финансовые, законотворческие. Такой резидент, как Boeing, — лучшее доказательство привлекательности Урала для инвестиций и международной кооперации. Мы будем и впредь оказывать государственную поддержку инвестпроектам в разных отраслях, активно формировать благоприятный деловой климат в регионе», — отметил Евгений Куйвашев.



Отметим, что первое совместное предприятие Boeing и «ВСМПО-АВИСМА» было открыто в 2009 году. Завод занимается механической обработкой титановых штамповок для самолетов гражданской авиации Boeing и российских авиалайнеров. Завод, создаваемый на территории ОЭЗ «Титановая долина», будет производить черновую механическую обработку титановых штамповок, используемых при сборке моделей Boeing 737, Boeing 777, а также самолета нового поколения — Boeing 787 Dreamliner. В частности, в «Титановой долине» планируется изготовление элементов конструкций крыла и фюзеляжа, а также деталей шасси (в стадии черновой и чистовой механической обработки).



Предполагается, что на новом предприятии будут работать 230 человек, в том числе будет создано 100 новых рабочих мест, требующих высокой квалификации сотрудников. Общий объем инвестиций в проект составляет около 5,6 млрд руб.

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