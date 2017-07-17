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Группа ЧТПЗ подвела итоги своего участия на «Иннопроме-2017»

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2017. Группа ЧТПЗ подвела итоги своего участия в международной промышленной выставке «Иннопром-2017», проходившей с 10 по 13 июля в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Делегация компании была представлена акционерами Андреем Комаровым, Александром Федоровым, генеральным директором трубного дивизиона Александром Грубманом, директором по персоналу Светланой Кузьминых и управляющим директором Первоуральского новотрубного завода Алексеем Дроновым.



«Топ-менеджмент компании принял активное участие в деловой программе выставки. Генеральный директор трубного дивизиона Группы ЧТПЗ Александр Грубман выступил на конференции «Инновации в развитие квалификаций» Национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям. Директор по персоналу Светлана Кузьминых поделилась подходом к повышению вовлеченности сотрудников на примере Группы ЧТПЗ на конференции промышленных HR-директоров «Работать на заводе мечты: как формируется HR-бренд ведущих предприятий». Управляющий директор Первоуральского новотрубного завода Алексей Дронов в рамках презентации исследования «Оценка удовлетворенности работодателей системой кадрового обеспечения региона» рассказал о построении эффективной системы подготовки рабочих кадров, реализуемой на базе Образовательного центра Группы ЧТПЗ», — говорится в сообщении.



Компания также подписала ряд соглашений о взаимодействии в сфере образования: с Национальным агентством развития квалификаций и союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Кроме того, на полях «Иннопрома» Группа ЧТПЗ заключила соглашение о стратегическом партнерстве с компанией «Сименс».



На выставке Группа ЧТПЗ презентовала стенд, посвященный корпоративной образовательной программе «Будущее Белой металлургии», выполненный в авангардном стиле. Его композиционной основой стала музыкальная и кинетическая инсталляция «Prosodia», созданная студентами Образовательного центра ЧТПЗ при участии медиахудожника Дмитрия Морозова. Студенты, работавшие над созданием инсталляции, презентовали ее посетителям выставки на стенде компании.



В этом году Группа ЧТПЗ также выступила генеральным партнером турнира INNOPROM GOLF CHALLENGE — статусного гольф-мероприятия, ставшего коммуникационной площадкой для высоких гостей «Иннопрома»: представителей деловой и политической элиты России и зарубежных стран. В рамках гольф-турнира компания представила экспозицию работ из собственной корпоративной коллекции, насчитывающей более 400 живописных полотен, графических и скульптурных работ мастеров 20 века, объединенных темой металлургии.

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