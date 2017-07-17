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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за гибели рабочего на производственной площадке «Уралкварца»

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2017. Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург областного СКР возбуждено уголовное дело по факту гибели работника на производственной площадке «Уралкварца». Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Свердловской области.



Напомним, 13 июля 2017 года в правоохранительные органы Екатеринбурга поступило сообщение о смертельном травмировании работника одного из местных предприятий. По предварительным данным следствия, мужчина погиб, когда на него упала кварцевая плита.



По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 4 лет лишения свободы.



В настоящее время следствие СКР выясняет все обстоятельства произошедшего, чтобы дать ситуации объективную правовую оценку. Следователи допрашивают свидетелей, анализируют соответствующую документацию о проведении работ, устанавливают конкретных лиц, ответственных за обеспечение безопасности проводимых работ на предприятии. Для определения точной причины смерти умершего проводится судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, выясняются причины и условия, которые способствовали возникновению инцидента.

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