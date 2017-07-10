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«СвердНИИхиммаш» разработает комплекс переработки твердых радиоактивных отходов для Курской АЭС-2

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2017. АО «СвердНИИхиммаш» (предприятие машиностроительного дивизиона Росатома — Атомэнергомаша в Екатеринбурге) разработает, изготовит и поставит комплекс оборудования для переработки твердых радиоактивных отходов (ТРО) для строящегося энергоблока № 1 Курской АЭС-2. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Работы выполняются в рамках контракта на комплектную поставку оборудования для атомной станции, ранее заключенного АО «Атомэнергомаш».



Оборудование предназначено для организованного временного хранения твердых низкоактивных и среднеактивных радиоактивных отходов на площадке атомной станции в течение 10 лет. В состав комплекта входит стационарно устанавливаемое и переносное оборудование систем концентрирования, цементирования, прессования, сжигания, дезактивации и подготовки технологических растворов.



Поставляемый комплект оборудования осуществляет упаривание поступающих отходов, цементирование, а также сжигание ТРО с образованием зольного остатка и дальнейшее прессование в брикеты с помещением на хранение в 200-литровых бочках. Общий объем ТРО, поступающий на хранение от установок по переработке радиоактивных отходов, составит не более 89 куб. м. в год от двух блоков атомной станции.



Функционально использование оборудования по обращению с радиоактивными отходами (РАО) на АЭС нацелено на решение вопросов нераспространения радиоактивных сред за пределы объектов атомной станции для максимального снижения влияния на окружающую среду и обеспечение безопасных условий труда.



«СвердНИИхиммаш» более 50 лет назад начал вести первые разработки и поставки установок по обращению с радиоактивными отходами. За это время был накоплен колоссальный конструкторский опыт и созданы референтные образцы техники на всех российских АЭС, некоторых зарубежных атомных станциях, а также химических производствах и десятках промышленных предприятий. Отличие этого контракта в том, что оборудование будет поставляться не отдельными установками по переработке ТРО, а в виде комплектных систем», — отметил главный инженер по бизнес-направлению «КП РАО» Иван Ильиных.



Следует отметить, что в июне 2017 года АО «СвердНИИхиммаш» также получило патент на полезную модель малогабаритной печи остекловывания высокоактивных отходов. Новая модель отличается от предшественников уменьшенными габаритами, стационарной системой охлаждения, а также тем, что ввод емкости для нагрева осуществляется через нижнюю часть печи при помощи подвижной платформы. Полезным техническим результатом после ее внедрения станет получение возможности замены как самой печи, так и отдельных ее компонентов в условиях горячей камеры радиохимических производств и атомных электростанций.

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