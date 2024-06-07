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ММК и «Росатом» прорабатывают совместные проекты в сфере переработки промышленных отходов

УрБК, Магнитогорск, 03.07.2025. ММК и «Росатом» прорабатывают совместные проекты в сфере переработки промышленных отходов. В рамках развития сотрудничества команда специалистов Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») во главе с генеральным директором Павлом Шиляевым посетила материаловедческие институты Химико-технологического кластера (ХТК) Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и ознакомились с основными направлениями работы расположенных в Москве АО «Гиредмет» и АО «НИИграфит», сообщает пресс-служба ММК.

ММК и «Росатом» прорабатывают совместные проекты в сфере переработки промышленных отходов

Металлургам были представлены научные разработки в области создания композиционных и графитовых материалов, а также технологии добычи и переработки редких и редкоземельных металлов, порошковых материалов, особо чистых веществ, переработки минерального и техногенного сырья.

«Отрадно видеть развитие и масштабирование таких уникальных компетенций. Особенно важно, что оригинальные технологии из лабораторий выводятся на промышленный уровень, с перспективой производства необходимых промышленности материалов. Для ММК, как крупнейшего металлургического предприятия, ключевой интерес представляет применение передовых разработок для глубокой переработки наших отходов. Мы видим здесь потенциал для извлечения и возврата в производство железа, выделения и реализации цинка, а также поиска и извлечения ценных редких и редкоземельных металлов из наших отходов — это прямой путь к повышению производственной эффективности и окупаемости инвестиций», — сказал Павел Шиляев.

ММК и «Росатом» прорабатывают совместные проекты в сфере переработки промышленных отходов

В ходе визита стороны обсудили основные точки перспективного взаимодействия. Представители подведомственных госкорпорации институтов обозначили готовность обеспечить выполнение необходимых исследований и изысканий для решения поставленных задач от Группы ММК.

Руководители АО «НИИграфит» и АО «Гиредмет» подчеркнули, что видят перспективу в совместной работе с магнитогорскими металлургами в части внедрения инновационных материалов и совместной разработке технологий извлечения ценных компонентов из металлургических шлаков, пылей и других техногенных отходов производства.

Фото предоставлено пресс-службой «Росатома»
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