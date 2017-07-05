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Суд рассмотрит иск о банкротстве управляющей компании «Инвест-Урал»
5 июль 2017 (18:05)
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО Управляющая компания «Инфест-Урал» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 5 июля 2017 года. Заявителем по делу выступает администрация Екатеринбурга, сумма исковых требований составляет 393 тыс. руб.
Напомним, ООО Управляющая компания «Инфест-Урал» зарегистрировано в 2008 году в Екатеринбурге. Основным видом деятельности организации является управление ценными бумагами.
Соответствующий документ поступил в суд 5 июля 2017 года. Заявителем по делу выступает администрация Екатеринбурга, сумма исковых требований составляет 393 тыс. руб.
Напомним, ООО Управляющая компания «Инфест-Урал» зарегистрировано в 2008 году в Екатеринбурге. Основным видом деятельности организации является управление ценными бумагами.
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