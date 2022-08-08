Банк России продлил на полгода торговлю заблокированными ценными бумагами

Банк России продлил на полгода биржевую торговлю ценными бумагами, заблокированными международными депозитариями и ранее выведенными на неторговые счета. Об этом сообщается на сайте регулятора.



С 1 апреля 2023 года российские депозитарии продолжат вести обособленный учет прав клиентов на заблокированные активы. Брокеры же не смогут принимать и исполнять поручения клиентов на совершение сделок с такими бумагами на биржевом рынке. Но право собственности владельцев на такие активы сохраняется.



Данные правила не касаются ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих основную деятельность на территории России.