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Сегодня, 18:01

Банк России продлил на полгода торговлю заблокированными ценными бумагами

Банк России продлил на полгода биржевую торговлю ценными бумагами, заблокированными международными депозитариями и ранее выведенными на неторговые счета. Об этом сообщается на сайте регулятора.

С 1 апреля 2023 года российские депозитарии продолжат вести обособленный учет прав клиентов на заблокированные активы. Брокеры же не смогут принимать и исполнять поручения клиентов на совершение сделок с такими бумагами на биржевом рынке. Но право собственности владельцев на такие активы сохраняется.

Данные правила не касаются ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих основную деятельность на территории России.

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