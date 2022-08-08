Банк России продлил на полгода торговлю заблокированными ценными бумагами

УрБК, Москва, 30.03.2023. Банк России продлил на полгода биржевую торговлю ценными бумагами, заблокированными международными депозитариями и ранее выведенными на неторговые счета. Об этом сообщается на сайте регулятора.
С 1 апреля 2023 года российские депозитарии продолжат вести обособленный учет прав клиентов на заблокированные активы. Брокеры же не смогут принимать и исполнять поручения клиентов на совершение сделок с такими бумагами на биржевом рынке. Но право собственности владельцев на такие активы сохраняется.
Данные правила не касаются ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих основную деятельность на территории России.
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